“Momento histórico en integración”: Kast valora cita con Milei y apuntan a agilizar pasos fronterizos y fortalecer la capacidad empresarial

El mandatario también mencionó que se abordaron temas de seguridad y crimen organizado.

Como un "momento histórico en integración" calificó el Presidente José Antonio Kast la relación con Argentina. Tras sostener una reunión en Buenos Aires con su homólogo trasandino, Javier Milei, el mandatario destacó este lunes que la cercanía en los temas de turismo, comercio, inversión y minería "están tomando un ritmo importante" y que Chile puede colaborar en materia de conocimientos.

Y, en este contexto, señaló que uno de los temas claves de la agenda es la priorización de los pasos fronterizos y lograr un estándar en nivel de atención.

“Que esté acorde a los tiempos que vivimos, para que las personas que van de turistas de un país a otro no tengan que esperar dos o tres horas para hacer un trámite.Que aquellos que transportan mercadería de un país a otro tengan un paso rápido pensando quizás en que tiene que hacerse con antelación al paso mismo fronterizo todo el trámite aduanero. Cómo vamos agilizando y generando más intercambio en cada una de las áreas”, indicó.

En la cita también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Además, la ministra Steinert sumó un encuentro con su par argentina y se abordaron protocolos para el narcotráfico y el crimen organizado.

“También pudimos conversar de cómo en la medida que a nuestros países les vaya bien, también, incluido Bolivia, el vecindario se va potenciando y en conjunto podemos lograr el combate efectivo al crimen organizado”, señaló Kast.

Unir capacidad empresarial

El canciller Pérez Mackenna también se refirió a otros temas destacados en la reunión.

“Por sobre todo, hablamos de la necesidad de trabajar juntos en temas como por ejemplo, cómo unir la capacidad empresarial de nuestros países con la capacidad de financiamiento a largo plazo que hemos sido capaces de construir en Chile, como un elemento integrador para buscar oportunidades de crecimiento y desarrollar fuentes de trabajo que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, expuso.

También recalcó que se abordó el corredor bioceánico y la ley argentina de Economía del Crecimiento, relacionado con el capital humano y la tecnología.

“Nos habló también de la importancia y se discutió de la facilitación eh regulatoria. Nos contaban que ellos habían hecho un esfuerzo de más de 15.000 iniciativas en esta dirección, tema que es fundamental para tomar el crecimiento”, explicó.