Mueven US$ 8.000 millones al año: grandes empresarios lanzan programa que busca combatir las actividades económicas ilegales

Este martes, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó el proyecto “Por un Chile sin economías ilícitas”, el cual tiene como objetivo evidenciar el impacto de este tipo de organizaciones, que según estimaciones preliminares de la multigremial mueve cerca de US$ 8.000 millones al año, lo que equivale al 2% del PIB nacional.

“Acá lo que se busca es más seguridad, más certeza, institucionalidad y confianza para el desarrollo sostenible de nuestro país” fueron las palabras con las que la presidenta de la CPC, Susana Jiménez comenzó la exposición de la iniciativa, enfatizando en el foco de la investigación.

Según el informe que se presentó este martes, las prácticas que más aportan al cálculo de la cifra nacional, son el crédito informal, con US$ 3.850 millones, seguido de casinos en línea (US$ 1.000 millones) y contrabando de tabacos (US$ 616,6 millones).

La propuesta del trabajo cuenta con los ejes de combate al comercio ilícito y contrabando; finanzas ilícitas; ilícitos en materias primas; ilícitos en minería; robos; y respuesta del Estado.

El estudio, que está siendo desarrollado por las seis ramas de la CPC, junto a 28 gremios y 2 empresas, tiene como mes de presentación en junio del presente año.

En adición, dentro de sus principales objetivos es lograr sumar la colaboración del sector público, para lo cual han sostenido reuniones con el Servicio de Impuestos Internos (SII), con la Fiscalía Nacional y con el Servicio Nacional de Aduanas, con el fin de que el diagnóstico pueda "hacer de esto un verdadero aporte para enfrentar estas actividades", aseveró Jiménez.

Desempleo

Consultada también por la más reciente cifra de empleo informal, que se ubica en torno al 26,5%, la timonel de los grandes empresarios sostuvo que “la situación del mercado laboral evidentemente es preocupante. La informalidad, ustedes ven que no cede”.

Argumentando además que el desempleo, el cual anotó un 8,3% entre diciembre de 2025 y febrero del 2026, es necesario abordarlo con “mejoras regulatorias, con la adaptabilidad que se requiere para los nuevos tiempos, con una mirada en los desafíos que significan las transformaciones tecnológicas y la inteligencia artificial”.