Chile condena ataque en Washington durante cena de corresponsales y expresa apoyo a EEUU
El Gobierno manifestó su rechazo al acto de violencia ocurrido en la capital estadounidense, en un evento donde participaba el presidente Donald Trump, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad en actividades de alto perfil.
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El Gobierno condenó el ataque registrado en Washington durante la tradicional Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, instancia en la que se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A través de un comunicado, la Cancillería expresó su rechazo a los hechos. “El Gobierno de Chile condena de la manera más enérgica el acto de violencia registrado en Washington DC”, señalando además que el incidente ocurrió en un evento de alta relevancia política y mediática.
El Ministerios de Relaciones Exteriores, también manifestó respaldo institucional a Estados Unidos, “manifestamos nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos”.
En su declaración, el Gobierno reforzó su postura en materia de convivencia democrática. “Estamos convencidos que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran”, señaló.
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores— Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) April 26, 2026
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