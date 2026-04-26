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Chile condena ataque en Washington durante cena de corresponsales y expresa apoyo a EEUU

El Gobierno manifestó su rechazo al acto de violencia ocurrido en la capital estadounidense, en un evento donde participaba el presidente Donald Trump, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad en actividades de alto perfil.

Por: Analy Velasco

Publicado: Domingo 26 de abril de 2026 a las 11:36 hrs.

Trump Estados Unidos gobierno Casa Blanca
<p>Chile condena ataque en Washington durante cena de corresponsales y expresa apoyo a EEUU</p>

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