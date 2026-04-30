Kast intenta zanjar disputa por recortes entre Quiroz y Poduje: “Somos un equipo de trabajo donde hay discusiones y planteamientos de mejora”

El mandatario también volvió a enfatizar el rol de su ministro de Hacienda: “Está mejorando el tema de los recursos”.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, buscó desdramatizar la disputa comunicacional entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien se negó a recortar el presupuesto de diversos programas sugerido por su par de Hacienda, Jorge Quiroz.

El mandatario afirmó que “nosotros somos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo hay conversaciones, hay discusiones y hay planteamientos de mejora”.

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En el marco de su gira por Aysén, donde visitó las obras de mejoramiento de la Carretera Austral, Kast fue consultado por el impasse señalando que “lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda es formular, al igual que lo han hecho todos los gobiernos anteriores, los ministros de Hacienda, son propuestas de cómo uno va mejorando el tema de los recursos que son escasos”.

Y respecto a la frase de Poduje de que el único jefe que tiene es el Presidente, planteó que “hay alguien que conduce, que es el Presidente, y me he reunido con los distintos ministros, y hemos ido viendo cómo ir haciendo modificaciones que no afectan los derechos sociales, y eso es lo principal”.

La autoridad reiteró que “aquí no se van a afectar derechos sociales, no va a haber nadie que diga que le quitaron este beneficio o este otro beneficio, pero eso no quiere decir que hagamos las cosas mejor”.

Explicó que “hay una coordinación, un trabajo, una conversación que se está haciendo. Hemos tenido distintas reuniones de gabinete, también reuniones sectoriales. Por lo tanto, yo me quedo con lo positivo, que vamos a ir mejorando la gestión, vamos a ir mejorando la inversión, y que este tipo de conversaciones o de debates que se dan, yo los veo por el lado constructivo” y acotó que “tengo una muy buena relación con cada uno de los ministros”.

Asumir responsabilidad por "Estado en quiebra"

El mandatario también se refirió al dictamen de Contraloría que ordenó un sumario en el Ministerio Secretaría General de Gobierno para sancionar a los responsables de la campaña digital que tenía la frase “Estado en quiebra” por ser una comunicación imprecisa.

Dijo que junto con cumplir las instrucciones de Contraloría, también “uno va corrigiendo las situaciones en las que se pudo haber fallado, y yo ahí asumo la responsabilidad. No voy a delegar la responsabilidad en algún asesor, así como digo que voy a plantearme siempre en la defensa de nuestras policías, de nuestras Fuerzas Armadas, ahí voy a estar. Y si el procedimiento administrativo señala algún reparo, bueno, seré yo el que vaya a asumir la responsabilidad”.

Críticas al Segundo Piso

Respecto a las críticas a su jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, por parte de algunos personeros del oficialismo, Kast manifestó que “bienvenido el debate en la medida que sea con altura de miras" y señaló que "¿podrán haber discusiones? Sí. ¿Habrá distintas miradas de una situación concreta? Efectivamente. ¿En qué grupo de trabajo no hay discusiones? ¿En qué partido político no hay discusiones? ¿En qué gabinete no van a haber discusiones? Y eso es lo que enriquece. Si todos pensáramos igual o si todos creyéramos que tenemos la razón absoluta en todo, no avanzaríamos”.