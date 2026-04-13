Mala noticia para el gobierno: el 80% de los chilenos cree que la economía está estancada o retrocediendo

En el marco de la evaluación del primer mes del gobierno del Presidente José Antonio Kast, según la última encuesta Cadem el 52% lo evalúa peor de lo que esperaba.

El reciente fin de semana, el gobierno del Presidente José Antonio Kast cumplió un mes a cargo de la administración y gestión del Estado, en el marco de un escenario de pesimismo en el ámbito económico y una compleja relación con la oposición. De este ambiente da cuenta la última encuesta Cadem, que junto con relevar que las comunicaciones es el área peor evaluada por la ciudadanía (62% la desaprueba) establece que para los chilenos la reactivación económica y la creación del empleo debe ser la prioridad del Ejecutivo, subiendo de 41% a 65% entre 13 de marzo y el 10 de abril.

El pesimismo frente a la situación del país se mantiene esta semana, ya que el estudio revela que considerando los aspectos político, económico y social, el 55% de los consultados estima que el país va por mal camino y el sólo el 36% opina lo contrario; mientras que el 52% admite que se siente pesimista o muy pesimista respecto del futuro del país, frente a un 44% que se declara optimista o muy optimista.

En la consulta sobre el progreso económico del país, es donde se releva de manera más clara el estado anímico de los chilenos respecto de la que opinan debe ser la prioridad del gobierno, ya que la percepción del 80% de los entrevistados es que en el momento actual la economía chilena está estancada o retrocediendo, frente a un escaso 18% que opina que está progresando.

La economía personal y familiar, en cambio, está bastante mejor, ya que sólo el 49% mala o muy mala, mientras que el 44% la califica de buena o muy buena. Y respecto de la situación actual del empleo en Chile, el 75% de la define como mala o muy mala; y, sólo el 20% como buena o muy buena. En cuanto a la percepción económica de las empresas, el 65% la califica de buena o muy buena y sólo el 28% de mala o muy mala. En cuanto a la situación económica para adquirir bienes o servicios, el 71% la califica de mala o muy mala, en contraste con el 24% que la define como buena o muy buena.

Para el 14% el gobierno ha sido mejor de lo que esperaba

El estudio también consulta sobre la agresión a la ministra de Ciencias Ximena Linconao, respecto de la cual el 79% la califica de muy o bastante grave y un escaso 19% como poco o nada grave. Y el 62% está de acuerdo con revocar la gratuidad universitaria a cualquier estudiante que cometa actos violentos.

Sobre el primer mes del actual gobierno, el 52% lo evalúa peor de lo que esperaba, el 33% igual a como lo esperaba y sólo para un 14% ha sido mejor de lo que esperaba. En esta última medición la aprobación del presidente José Antonio Kast subió un punto de 41% a 42% y la desaprobación bajó un punto de 54% a 53%.

En cuanto a las que debieran ser las prioridades del gobierno, igual que en marzo son la Economía y empleo, que dio un salto de 41% a 65%; seguido por seguridad, delincuencia y narcotráfico, que sin embargo bajo de 61% a 56%; pobreza desigualdad que subió de 9% a 15%; corrupción que bajó de 13% a 12%; e, inmigración que bajó de 21% a 10%.