Quiroz ratifica que proyecto misceláneo de reactivación incluirá mayor gradualidad y descarta falta de diálogo con la oposición

El Presidente José Antonio Kast grabará el miércoles en la residencia de Cerro Castillo en Viña del Mar su primera cadena nacional para informar el proyecto contenido de proyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Una jornada clave vive este lunes el proyecto de ley misceláneo de reactivación -o de "reconstrucción nacional"- que prepara el gobierno.

De hecho, es uno de los temas que marca a esta hora la reunión del consejo de gabinete que encabeza el Presidente de la República, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Al inicio de dicho evento, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó algunas señales, ad portas de que el jefe de Estado informe del contenido del texto en cadena nacional la noche de este miércoles.

“Estamos preparando para que esté todo listo”, dijo el secretario de Estado a su llegada a La Moneda para participar en el consejo de gabinete.

Quiroz fue consultado si la norma contiene gradualidad en la aplicación de algunas medidas, como las rebajas de impuestos, a lo que contestó que “todas las cosas hay que hacerlas con calma, algunas graduales y otras no”.

Frente a las críticas de la oposición respecto a la falta de diálogo respecto al contenido de esa iniciativa, Quiroz sostuvo que “hemos dialogado mucho”.

Cabe recordar que respecto a la rebaja del impuesto corporativo que propondrá el gobierno y que objeta la oposición, el esquema original de la campaña de Kast era bajar el impuesto corporativo en 1,5 puntos en 2027 y en 2028 y 1 punto en 2029, y así llegar a 23% en 2029. Sin embargo, ahora una idea que está sobre la mesa es comenzar en 0,5 punto en 2027 y terminar en el año 2029 con 2,5, o que el calendario se amplíe hacia 2030, con el próximo gobierno. Las alternativas están abiertas.

En tanto, el Presidente Kast se reunirá la noche del martes en Cerro Castillo con los partidos del oficialismo y el miércoles tiene previsto grabar en Viña del Mar la cadena nacional. Durante estos días deberá reunirse nuevamente con el ministro Quiroz para los últimos ajustes al texto que reúne a cerca de 45 medidas.

En cuanto a las conversaciones entre oficialismo y oposición, estaba agendada una reunión entre diputados del PS y el ministro de la Segpres, José García Ruminot. Sin embargo, se suspendió luego que los presidentes de los partidos de oposición acusaran falta de dialogo de La Moneda para conversar respecto al proyecto de reconstrucción.

Consejo de gabinete

En esta jornada, Kast encabezó su segundo consejo de gabinete donde al inicio destacó que “llevamos un poco más de un mes y quiero agradecer a cada uno el trabajo que han realizado que ha sido intenso y que ha ido marcando un estilo de trabajo que queremos mantener en el tiempo”.

Agregó que “ha sido un mes marcado por hitos de violencia fuertes como el asesinato de un carabinero, de una inspectora en un colegio y la agresión sin justificación a una ministra de Estado” y por eso sostuvo que “el llamado a la sociedad es a que esto tiene que cambiar y por eso el proyecto escuela segura, que hemos presentado, es una prioridad”.