Estado chileno publica acuerdo con WOM por despliegue 5G tras disputa en el Ciadi

Ya está en el Diario Oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores dio visto bueno al decreto 197 y, con ello, aprobó el acuerdo pactado con la empresa de telecomunicaciones, que llegó hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Este jueves se cerró el capítulo final de la disputa que enfrentaba a la compañía de telecomunicaciones WOM con el Estado de Chile, por el denominado “Proyecto 5G”, que en julio de 2024 llegó hasta las dependencias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Esto, pues hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial el decreto número 197, con la aprobación final –incluída la firma del expresidente Gabriel Boric– del acuerdo celebrado el pasado 20 de octubre entre el mismo exministro de la cartera, Alberto van Klaveren, en representación de Chile; con la empresa de matriz escandinava WOM.

En el avenimiento firmado por ambas partes, se ponía fin al arbitraje llevado a cabo en el Ciadi desde julio de 2024, en el que WOM demandaba y acusaba ante la instancia internacional una presunta falta de colaboración por parte del Estado chileno en la implementación del Proyecto 5G de 2021, licitación en la que WOM se adjudicó y comprometió el despliegue de redes 5G en Chile en las bandas 700 MHz, AWS y 3.5 GHz a lo largo del país.

¿Qué pasó? Transcurrido el tiempo luego del concurso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) acusó a la compañía de telecomunicaciones por incumplimientos en cobertura e infraestructura en el despliegue e inició diversos procedimientos sancionatorios.

WOM, en defensa, optó por escalar la disputa hasta el Ciadi, donde –según lo publicado en el Diario Oficial– solicitaron la apertura de un arbitraje acusando al Estado de “falta de colaboración, rechazo injustificado de solicitudes de extensión y modificaciones, imposición indebida de multas y el intento de ejecutar garantías”.

Tras diversas negociaciones, en octubre pasado, WOM y el Consejo de Defensa del Estado llegaron a un acuerdo: no continuar con el proceso y dar por cerrados todos los litigios abiertos en diferentes instancias y tribunales nacionales que tuvieran que ver con el asunto.

En cuanto a montos, WOM aceptó desembolsar al Estado unos 352.900 UF (de la época) por cobro de garantías correspondientes al porcentaje del proyecto faltante a octubre de 2023, sumado a un monto de 950 mil UF por retrasos en el despliegue del Proyecto 5G y otros US$ 500.000 dólares por costos correspondientes al proceso en el Ciadi.

Además, según consigna la página web de la Subtel, la compañía también se comprometió a alcanzar el 100% de localidades obligatorias a marzo de 2026 (que finalmente cumplió), y “mientras que para el restante proyecto técnico, el 90% debe estar completado al 30 de septiembre de 2026 y el 10% restante al 31 de diciembre de 2026”.

Con esta publicación en el Diario Oficial, por tanto, se da término a la disputa. Los respectivos despliegues de WOM y los posibles cumplimientos de los plazos pactados, no obstante, aún están en desarrollo.