TDLC da curso a la ofensiva de cinco canales de TV en contra de Google y unifica causas en un solo expediente

Este lunes, el tribunal dio curso a las demandas presentadas en abril por TVN, Canal 13, Chilevisión, TV+ y Megamedia. ¿Qué piden? Multas a beneficio fiscal "equivalente al 30% de los ingresos publicitarios" obtenidos por la multinacional.

A 25 días de que cinco canales de televisión chilena –TVN, Canal 13, Chilevisión, TV+ y Megamedia– presentaran sus demandas en contra de Alphabet, la casa matriz de Google, este lunes el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se pronunció y dio curso a los respectivos procesos.

En abril pasado, cabe recordar, las cinco firmas televisivas acusaron a Google de abuso de posición dominante tanto en los mercados de los motores de búsqueda (“de intercambio de contenido noticioso por tráfico derivado y de publicación de diarios, noticias e información noticiosa en línea”, detallan los respectivos escritos), como en los de publicidad digital, es decir, los derivados de ad servers, ad exchanges y demand side platforms.

A través de sus respectivos escritos –casi idénticos–, las cinco firmas argumentaron que la multinacional “se ha convertido en un actor monopólico en el mercado de motores de búsqueda generales, gracias a una amalgama de innovaciones y prácticas exclusorias”.

Además, alegaron, “su monopolio en este primer mercado le ha servido para convertirse, a la vez, en proveedor monopólico de tráfico derivado a los medios de comunicación, competidor en el mercado de la publicación de diarios, noticias e información noticiosa en línea, y en el único actor eficiente en los mercados relevantes en la industria de la publicidad digital”.

¿Qué solicitaron al tribunal? De manera coordinada, los cinco canales pidieron que se sancione a Google con una multa a “beneficio fiscal equivalente al 30% de los ingresos publicitarios de Google en Chile en el período comprendido entre el inicio de las conductas (...) o el doble de los beneficios económicos percibidos por Google en razón de estos servicios o aquella suma que este H. Tribunal estima procedente”, coinciden los escritos.

Además, pidieron que Google sea quien desembolse todos los gastos relacionados al proceso judicial.

Cabe destacar que, debido a que todos los escritos se dirigen "en contra de los mismos demandados (...); les imputan la ejecución de las mismas conductas y comparten el mismo objeto pedido", en su primer pronunciamiento el TDLC determinó que las firmas enfrentarán a la multinacional bajo un solo expediente, que tendrá una sola sentencia final.

Los cinco canales hoy son asesorados por el estudio jurídico Bering, y los abogados Sebastián Castro Quiroz y Valeria Pérez Cortez.







