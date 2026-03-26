Jean-Paul Luksic ante triunfo de Kast. "Ahora hay mayor claridad sobre la agenda política, en la que el crecimiento económico es una prioridad clave"
El presidente de Antofagasta Minerals destacó que "Chile continúa ofreciendo una plataforma estable para la inversión de largo plazo".
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Tras cerrar 2025 con un desempeño financiero récord, Antofagasta Minerals publicó este jueves la Memoria Anual de dicho ejercicio, donde el presidente del directorio de la compañía, Jean Paul Luksic, destacó los sólidos resultados del año, reforzó los planes de crecimiento de la compañía y también comentó el escenario político en Chile, valorando el foco que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha puesto sobre el crecimiento económico del país.
"Chile sigue siendo la principal nación productora de cobre del mundo, con un entorno regulatorio y fiscal consolidado que ha respaldado la inversión de largo plazo", dijo en la carta dirigida a los accionistas. "Tras las elecciones presidenciales de 2025, ahora hay mayor claridad sobre la agenda política, en la que el crecimiento económico es una prioridad clave".
En esa línea, el cuarto hijo del patriarca Andrónico Luksic Abaroa destacó que "Chile está trabajando para agilizar los procesos administrativos relacionados con la concesión de permisos, y se espera que estas medidas respalden la competitividad a largo plazo del país y refuercen su papel como proveedor fundamental de cobre".
Respecto al momento de la minera chilena, comentó que 2025 fue un año con sólidos resultados en seguridad, desempeño financiero récord y el logro de hitos clave en los principales proyectos de construcción que, una vez completados, se espera que aumenten la producción de cobre de la firma en un 30%.
Cobre: una prioridad global
Retornos y cambios en directorio
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