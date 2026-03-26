Jean-Paul Luksic ante triunfo de Kast. "Ahora hay mayor claridad sobre la agenda política, en la que el crecimiento económico es una prioridad clave"

Tras cerrar 2025 con un desempeño financiero récord, Antofagasta Minerals publicó este jueves la Memoria Anual de dicho ejercicio, donde el presidente del directorio de la compañía, Jean Paul Luksic, destacó los sólidos resultados del año, reforzó los planes de crecimiento de la compañía y también comentó el escenario político en Chile, valorando el foco que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha puesto sobre el crecimiento económico del país.

"Chile sigue siendo la principal nación productora de cobre del mundo, con un entorno regulatorio y fiscal consolidado que ha respaldado la inversión de largo plazo", dijo en la carta dirigida a los accionistas. "Tras las elecciones presidenciales de 2025, ahora hay mayor claridad sobre la agenda política, en la que el crecimiento económico es una prioridad clave".

En esa línea, el cuarto hijo del patriarca Andrónico Luksic Abaroa destacó que "Chile está trabajando para agilizar los procesos administrativos relacionados con la concesión de permisos, y se espera que estas medidas respalden la competitividad a largo plazo del país y refuercen su papel como proveedor fundamental de cobre".

Respecto al momento de la minera chilena, comentó que 2025 fue un año con sólidos resultados en seguridad, desempeño financiero récord y el logro de hitos clave en los principales proyectos de construcción que, una vez completados, se espera que aumenten la producción de cobre de la firma en un 30%.

Cobre: una prioridad global

"A medida que el mundo recurre cada vez más al cobre, estamos avanzando con la implementación de nuestra decisión estratégica de optar por el crecimiento, marcando el siguiente capítulo en nuestra historia de 40 años como productor puro de cobre", destacó Luksic y enfatizó sobre el mercado cuprífero que la demanda continúa aumentando: "El cobre ahora es reconocido firmemente como un material estratégico".

Así, mientras el metal es cada vez más requerido para la electrificación y la rápida expansión de las tecnologías emergentes, la oferta sigue enfrentando desafíos a nivel global, profundizó. "La disminución de las leyes del mineral, la escasez de agua, el aumento de la dureza del mineral, plazos de permisos más largos y el aumento de las tasas de interrupción están limitando el desarrollo de nueva capacidad".

"Las perspectivas para el cobre siguen siendo atractivas, con una fuerte demanda y fundamentos y un crecimiento restringido en la oferta. Chile continúa ofreciendo una plataforma estable para la inversión de largo plazo, respaldada por claridad regulatoria y reformas destinadas a mejorar la eficiencia en permisos y promover el crecimiento", dijo respecto a las perspectivas del grupo para el metal rojo.

En dicho contexto, el chairman expuso que la estrategia de crecimiento de mediano plazo de la compañía se centra en expansiones brownfield de menor riesgo dentro de los distritos establecidos -Los Pelambres y Centinela-, con foco en concentrados de cobre con subproductos asociados, como el oro, plata y molibdeno.

Sobre nuevos proyectos, contó que "hemos avanzado con la factibilidad conceptual de proyectos mineros en Centinela, nuestro proyecto greenfield Cachorro y otros proyectos de exploración en Chile y Perú. En Estados Unidos, Twin Metals sigue siendo una opción de largo plazo para el desarrollo de un depósito que contiene cobre y otros minerales críticos, y continuamos persiguiendo la vía regulatoria para proteger el valor del proyecto a través de un enfoque disciplinado".

Retornos y cambios en directorio

Ante las 653.700 toneladas de cobre fino producidas en 2025 a un costo neto en efectivo de US$ 1,19 la libra, el presidente del directorio indicó que, como resultado, "podemos recomendar a los accionistas un dividendo final para 2025 que, de ser aprobado, llevaría el dividendo total del año al 50% de las utilidades netas, superando nuestra política de dividendos de un mínimo de 35% durante más de 10 años consecutivos".

Cabe recordar que el brazo minero del grupo Luksic informó utildiades antes de impuesto de US$ 3.159 millones, un 53% más que en 2024. Por su parte, los ingresos de la minera subieron 30% respecto al año previo, llegando a US$ 8.620 millones, impulsados por los mayores precios del cobre y subproductos, y un alza en las ventas. El Ebitda creció 52%, hasta US$ 5.202 millones.

"Me gustaría agradecer a Andrónico Luksic Craig por la significativa contribución que ha realizado al Directorio durante los últimos doce años. Nos complace que Andrónico Luksic Lederer haya aceptado nuestra invitación a incorporarse al Directorio. En su rol previo como Vicepresidente de Desarrollo, supervisó importantes transacciones estratégicas y lideró avances significativos en proyectos clave, así como el lanzamiento de nuevas actividades de exploración en Perú. Su amplia experiencia será de gran beneficio para Antofagasta en los años venideros".