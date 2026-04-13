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Meta construye con IA una realista versión en 3D de Mark Zuckerberg para interactuar con los empleados de la empresa

El CEO está entrenando y probando su propio personaje como parte de un impulso más amplio para desarrollar una “superinteligencia personal”.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 13 de abril de 2026 a las 11:05 hrs.

Meta Mark Zuckerberg IA Inteligencia Artificial
<p>Mark Zuckerberg, CEO de Meta. (Foto: Bloomberg)</p>

Mark Zuckerberg, CEO de Meta. (Foto: Bloomberg)

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