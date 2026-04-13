Meta construye con IA una realista versión en 3D de Mark Zuckerberg para interactuar con los empleados de la empresa

El CEO está entrenando y probando su propio personaje como parte de un impulso más amplio para desarrollar una “superinteligencia personal”.

Meta está desarrollando una versión de inteligencia artificial (IA) de Mark Zuckerberg que pueda interactuar con empleados en su lugar, como parte de un esfuerzo más amplio por reconfigurar la empresa tecnológica en torno a la IA.

El grupo, valorado en US$ 1,6 billones, ha estado trabajando en el desarrollo de personajes 3D fotorrealistas impulsados por IA con los que los usuarios puedan interactuar en tiempo real, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

La compañía comenzó recientemente a priorizar un personaje de IA de Zuckerberg, señalaron tres de esas personas.

El jefe de Meta está personalmente involucrado en el entrenamiento y prueba de su IA animada, la cual podría ofrecer conversación y retroalimentación a los empleados, según una fuente.

Agregó que el personaje está siendo entrenado con los gestos, el tono y las declaraciones públicas del multimillonario, así como con su pensamiento reciente sobre las estrategias de la compañía, de modo que los empleados puedan sentirse más conectados con el fundador a través de estas interacciones.

El proyecto, que se encuentra en una etapa temprana, es independiente del plan de Zuckerberg para construir un “agente CEO” que lo apoye en su rol, por ejemplo, recuperando información rápidamente. Esa idea fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal.

Zuckerberg ha emprendido una ola de gasto de miles de millones de dólares durante el último año, prometiendo desarrollar “superinteligencia personal” y alcanzar a competidores como OpenAI y Google en la construcción de modelos de última generación.

El miércoles, Meta lanzó Muse Spark, un modelo pequeño, cerrado y “diseñado a propósito” para su uso en sus productos, con capacidades avanzadas en áreas como el razonamiento en salud y la comprensión visual. Los inversionistas de Wall Street recibieron positivamente el anuncio, con las acciones de Meta subiendo 7% ese día.

Zuckerberg ha adoptado un rol cada vez más activo en el impulso de IA de Meta, según personas cercanas al tema. Dedica entre cinco y diez horas a la semana a programar en distintos proyectos de IA dentro de la compañía y a participar en revisiones técnicas, indicó una fuente.

Personajes de IA

En septiembre de 2023, Meta lanzó su asistente Meta AI, junto con una serie de chatbots impulsados por IA con distintas personalidades basadas en celebridades como Snoop Dogg, quienes accedieron a que su voz e imagen fueran utilizadas en la función.

Los llamados personajes de IA se desarrollaron luego de que Zuckerberg observara el éxito de la startup de compañeros virtuales Character AI, especialmente entre usuarios jóvenes, según varias fuentes.

Posteriormente, Meta lanzó “AI Studio”, que permite a los usuarios generar sus propios personajes de IA, o a creadores construir versiones de sí mismos para interactuar con sus seguidores.

Sin embargo, estos desarrollos enfrentaron controversia el año pasado tras reportes de que usuarios estaban generando personajes con contenido sexual explícito, en medio de preocupaciones públicas y regulatorias sobre la seguridad de menores. Desde enero, Meta ha restringido el acceso de adolescentes a sus personajes de IA.

Según fuentes familiarizadas con el tema, los nuevos Superintelligence Labs de Meta han explorado una nueva generación de personajes.

La empresa se ha enfocado, en parte, en crear representaciones fotorrealistas de personajes virtuales de IA, señalaron cuatro personas. Sin embargo, escalar este esfuerzo ha sido difícil, ya que la tecnología requiere gran capacidad de cómputo para lograr realismo y evitar retrasos en la interacción con los usuarios.

Meta también ha estado trabajando en mejorar la interacción por voz con estos personajes. El año pasado, adquirió dos compañías de voz, PlayAI y WaveForms.

El personaje de Zuckerberg será entrenado con imágenes del CEO, así como con su voz, indicó una fuente. Si el experimento resulta exitoso, influencers y creadores podrían eventualmente hacer lo mismo, agregó.

Meta ha impulsado a sus empleados a utilizar tecnología de IA de manera interna para optimizar procesos y ganar eficiencia. Se les está incentivando a usar herramientas agénticas del software de código abierto como OpenClaw y a diseñar sus propios agentes para automatizar tareas.

Asimismo, se ha invitado a gerentes de producto a realizar un “ejercicio base de habilidades” enfocado en IA, según varias fuentes. Esto incluye una prueba de diseño de sistemas técnicos, así como un ejercicio de “vibe coding”.

Algunos empleados temen que esto sea un paso previo a recortes de personal. Meta señaló que el ejercicio no es obligatorio y que busca identificar áreas donde los gerentes de producto podrían requerir mayor capacitación y desarrollo.