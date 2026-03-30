La NASA se prepara para el primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo, mientras en el Golfo Pérsico sigue la guerra

Tres astronautas estadounidenses y uno canadiense despegarán el 1 de abril a bordo de la cápsula Orión de la NASA y el cohete Space Launch System para una misión de prueba de 10 días en la que darán la vuelta a la Luna y regresarán.

La NASA se prepara para lanzar a la Luna la primera tripulación de astronautas en más de 53 años con su segunda misión Artemis, un vuelo de prueba capital para sus objetivos luna res, en un momento en que Estados Unidos se apresura a reafirmar su liderazgo espacial frente a la creciente competencia de China.

Tres astronautas estadounidenses y uno canadiense despegarán el miércoles a bordo de la cápsula Orión de la NASA y el cohete Space Launch System para una misión de prueba de 10 días en la que darán la vuelta a la Luna y regresarán, un sinuoso viaje que los llevará más lejos en el espacio de lo que ningún ser humano ha llegado antes.

La misión es el primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis de la NASA, la iniciativa insignia de Estados Unidos para iniciar vuelos regulares a la Luna, con un costo estimado de al menos US$ 93.000 millones desde 2012.

Desde el Apolo 17 en 1972, ningún ser humano ha pisado la superficie lunar, una hazaña complicada que la NASA pretende repetir en 2028 en el polo sur lunar.

Estados Unidos es el único país que ha llevado seres humanos a otro cuerpo celeste con sus seis alunizajes del programa Apolo, impulsado por la competencia con la antigua Unión Soviética.

China, un formidable rival tecnológico de Estados Unidos, ha logrado avances constantes en su propio programa lunar en los últimos años, con una serie de alunizajes robóticos y el objetivo de llevar a su propia tripulación a la superficie en 2030. Los funcionarios estadounidenses se han centrado en adelantarse a China en la llegada a la superficie.

La astronauta de la NASA Christina Koch, especialista de la misión Artemis II, dijo el domingo que la Luna es un "testigo" de la formación del sistema solar y un trampolín hacia Marte, "donde podríamos tener más probabilidades de encontrar pruebas de vida pasada".

"Muchos, muchos países han reconocido el valor que tiene explorar más a fondo el sistema solar, llegar a la Luna y seguir hasta Marte", dijeron a los periodistas.

"Reconocen que no solo podemos todos estos beneficios extremadamente tangibles, sino que tenemos la oportunidad de responder a la pregunta que podría ser la pregunta de nuestra vida, que es: ¿Estamos solos?".

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Ventana de lanzamiento

La misión Artemis II supondrá un reto más exigente para la cápsula Orión y el SLS de la NASA, que llevaron a cabo una misión similar sin tripulación en 2022. Los astronautas a bordo pondrán a prueba sistemas críticos de soporte vital, interfaces de la tripulación, navegación y comunicaciones antes de que la NASA proceda con misiones más complejas en los próximos años.

El despegue está previsto para el 1 de abril, aunque podría ocurrir cualquier día hasta el 6 de abril, dependiendo de las condiciones meteorológicas en Florida y de cualquier contratiempo de última hora con el cohete. A partir de ahí, se abre otra ventana de lanzamiento, determinada en gran medida por la mecánica orbital entre la Tierra y la Luna, el 30 de abril.

Artemis III, la próxima misión prevista para 2027, implicará el acoplamiento de la cápsula Orión en la órbita terrestre con los dos módulos de aterrizaje lunar de la NASA: el sistema Blue Moon de Blue Origin, de Jeff Bezos, y Starship, de SpaceX, de Elon Musk. Este delicado acompañamiento demostrará cómo los módulos de aterrizaje recogerán a los astronautas antes de dirigirse a la superficie lunar.

Esa misión fue añadida al programa en febrero por el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, un astronauta privado multimillonario que ha revolucionado el programa con nuevos objetivos. Su decisión retrasó el primer alunizaje tripulado del programa hasta Artemis IV.