La NASA se prepara para el primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo, mientras en el Golfo Pérsico sigue la guerra
Tres astronautas estadounidenses y uno canadiense despegarán el 1 de abril a bordo de la cápsula Orión de la NASA y el cohete Space Launch System para una misión de prueba de 10 días en la que darán la vuelta a la Luna y regresarán.
Noticias destacadas
La NASA se prepara para lanzar a la Luna la primera tripulación de astronautas en más de 53 años con su segunda misión Artemis, un vuelo de prueba capital para sus objetivos luna res, en un momento en que Estados Unidos se apresura a reafirmar su liderazgo espacial frente a la creciente competencia de China.
Tres astronautas estadounidenses y uno canadiense despegarán el miércoles a bordo de la cápsula Orión de la NASA y el cohete Space Launch System para una misión de prueba de 10 días en la que darán la vuelta a la Luna y regresarán, un sinuoso viaje que los llevará más lejos en el espacio de lo que ningún ser humano ha llegado antes.
La misión es el primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis de la NASA, la iniciativa insignia de Estados Unidos para iniciar vuelos regulares a la Luna, con un costo estimado de al menos US$ 93.000 millones desde 2012.
Desde el Apolo 17 en 1972, ningún ser humano ha pisado la superficie lunar, una hazaña complicada que la NASA pretende repetir en 2028 en el polo sur lunar.
Estados Unidos es el único país que ha llevado seres humanos a otro cuerpo celeste con sus seis alunizajes del programa Apolo, impulsado por la competencia con la antigua Unión Soviética.
China, un formidable rival tecnológico de Estados Unidos, ha logrado avances constantes en su propio programa lunar en los últimos años, con una serie de alunizajes robóticos y el objetivo de llevar a su propia tripulación a la superficie en 2030. Los funcionarios estadounidenses se han centrado en adelantarse a China en la llegada a la superficie.
La astronauta de la NASA Christina Koch, especialista de la misión Artemis II, dijo el domingo que la Luna es un "testigo" de la formación del sistema solar y un trampolín hacia Marte, "donde podríamos tener más probabilidades de encontrar pruebas de vida pasada".
"Muchos, muchos países han reconocido el valor que tiene explorar más a fondo el sistema solar, llegar a la Luna y seguir hasta Marte", dijeron a los periodistas.
"Reconocen que no solo podemos todos estos beneficios extremadamente tangibles, sino que tenemos la oportunidad de responder a la pregunta que podría ser la pregunta de nuestra vida, que es: ¿Estamos solos?".
Ventana de lanzamiento
La misión Artemis II supondrá un reto más exigente para la cápsula Orión y el SLS de la NASA, que llevaron a cabo una misión similar sin tripulación en 2022. Los astronautas a bordo pondrán a prueba sistemas críticos de soporte vital, interfaces de la tripulación, navegación y comunicaciones antes de que la NASA proceda con misiones más complejas en los próximos años.
El despegue está previsto para el 1 de abril, aunque podría ocurrir cualquier día hasta el 6 de abril, dependiendo de las condiciones meteorológicas en Florida y de cualquier contratiempo de última hora con el cohete. A partir de ahí, se abre otra ventana de lanzamiento, determinada en gran medida por la mecánica orbital entre la Tierra y la Luna, el 30 de abril.
Artemis III, la próxima misión prevista para 2027, implicará el acoplamiento de la cápsula Orión en la órbita terrestre con los dos módulos de aterrizaje lunar de la NASA: el sistema Blue Moon de Blue Origin, de Jeff Bezos, y Starship, de SpaceX, de Elon Musk. Este delicado acompañamiento demostrará cómo los módulos de aterrizaje recogerán a los astronautas antes de dirigirse a la superficie lunar.
Esa misión fue añadida al programa en febrero por el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, un astronauta privado multimillonario que ha revolucionado el programa con nuevos objetivos. Su decisión retrasó el primer alunizaje tripulado del programa hasta Artemis IV.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Proyecto inmobiliario de Madesal por US$ 41 millones en el centro de Concepción ingresa a evaluación ambiental
La iniciativa, que considera tres edificios destinados a viviendas, oficinas y comercio, se emplaza en un terreno de más de 4.700 m2 donde antes operaba el colegio de la Inmaculada Concepción.
Administrador de fondos y gestor de inversiones: la separación de roles que proponen las AGF para la industria
La iniciativa fue planteada por la Acafi como medida para impulsar el desarrollo del negocio. Desde el mercado ven efectos positivos en ingreso de nuevos actores y transparencia.
Toku lanza agente de inteligencia artificial para automatizar la cobranza de empresas
Cristina Etcheberry, CEO de la fintech, explicó que la herramienta define cómo, cuándo y por qué canal contactar a cada cliente para mejorar los tiempos de recaudación y reducir los incobrables.
Informalidad laboral en el Biobío llega a 26,6% y tasa de desocupación sigue siendo la más alta del país
La región anotó un desempleo de 9,6%. Según datos del INE, la elevada precarización está determinada por el aumento del trabajo por cuenta propia, y en el sector de Salud registró un salto de 66%.
Andes Salud concreta adquisición de 64% de Clínica IMET, en Punta Arenas, y marca un hito en su estrategia de desarrollo regional
La transacción, que ayuda a consolidar la presencia de la compañía en el extremo sur del país, incluye un plan de expansión inmobiliaria y hospitalaria, y contempla una inversión total superior a los US$ 10 millones.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete