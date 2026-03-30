Ronaldo compra un exclusivo penthouse en Miami en US$ 8 millones tras vender participaciones en clubes

Ronaldo Luis Nazario de Lima, campeón del mundo, es conocido entre los aficionados al fútbol como Ronaldo o "fenómeno Ronaldo".

La estrella brasileña se une así a una creciente lista de futbolistas que poseen propiedades de lujo en esa zona de Florida, Estados Unidos.

Según los registros, la estrella brasileña Ronaldo compró un penhouse de US$ 7,8 millones en Bay Harbor Islands, en Miami, uniéndose así a una creciente lista de futbolistas que poseen propiedades de lujo en la zona.

La compra de Ronaldo se produce después de que vendiera sus participaciones mayoritarias en el Real Valladolid el año pasado y en el Cruzeiro de Brasil en 2024, donde comenzó su carrera. Ronaldo Luis Nazario de Lima, campeón del mundo, es conocido entre los aficionados al fútbol simplemente como Ronaldo, o en Brasil como o fenômeno .

“En Miami, el deporte y los atletas van de la mano”, afirmó Dina Goldentayer, representante de los vendedores, un equipo de promotores inmobiliarios que finalizó la construcción del edificio de condominios Onda Residences, de 41 unidades, en 2024. Goldentayer mencionó eventos que van desde la Fórmula 1 hasta los próximos partidos de la Copa Mundial que se disputarán en la ciudad.

Ronaldo estuvo entre el público en la final femenina del Abierto de Miami del pasado fin de semana y asistió a la conferencia FII Priority la semana pasada en Miami Beach junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El ático frente al mar cuenta con cinco dormitorios, siete baños y una amplia terraza en la azotea con piscina privada.

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Goldentayer declinó hacer comentarios sobre la identidad del comprador. Los registros públicos del ático, ubicado en una isla artificial en la parte norte de la Bahía de Biscayne, muestran que el propietario es una sociedad de responsabilidad limitada vinculada a Ronaldo. Talita Pinheiro, la agente inmobiliaria que representa al comprador, declinó hacer comentarios. Los representantes de Ronaldo no respondieron a la solicitud de comentarios.

Miami se ha consolidado como la capital del fútbol en Estados Unidos. La FIFA y el FC Barcelona han abierto oficinas en la zona, y Miami será sede de siete partidos del Mundial este verano. El Inter Miami, equipo de la Major League Soccer de la ciudad, fichó a Lionel Messi, considerado por muchos el mejor jugador del mundo, un logro simbólico para la creciente popularidad de la liga estadounidense y para Miami como centro neurálgico del fútbol.

El Inter Miami ha traído a otros grandes nombres al sur de Florida: Sergio Busquets y Luis Suárez, ambos compañeros de Messi en el FC Barcelona, ​​también ficharon por el equipo y posteriormente realizaron importantes compras inmobiliarias. El excompañero de Ronaldo en el Real Madrid, David Beckham, es copropietario del Inter Miami. Beckham compró una mansión de US$ 72 millones en Miami Beach en 2024.

No es la primera vez que Ronaldo tiene relación con el sur de Florida. En 2014 se convirtió en propietario minoritario de los Fort Lauderdale Strikers, un equipo de la ahora extinta Liga Norteamericana de Fútbol.

El mercado inmobiliario de Miami ha alcanzado cotas sin precedentes desde la pandemia, cuando una oleada de personas adineradas del noreste y el medio oeste del país se mudó a la ciudad. Este año, el segmento de lujo se ha disparado gracias a la llegada de multimillonarios de California, de quienes se sospecha que huyen de un impuesto propuesto para los multimillonarios.

“A los atletas les encanta tanto como a los directores ejecutivos, financieros y expertos en tecnología de California”, dijo Goldentayer, el agente inmobiliario. Magnates de Silicon Valley como los cofundadores de Alphabet Inc., Larry Page y Sergey Brin, y Mark Zuckerberg, de Meta Platforms Inc., han comprado propiedades en Miami en los últimos meses, y la compra de Zuckerberg batió un récord en el condado de Miami-Dade.

“Compradores como esos generan confianza en el mercado”, dijo. “Esos compradores pueden vivir en cualquier parte del mundo y eligen Miami”.