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Ronaldo compra un exclusivo penthouse en Miami en US$ 8 millones tras vender participaciones en clubes

La estrella brasileña se une así a una creciente lista de futbolistas que poseen propiedades de lujo en esa zona de Florida, Estados Unidos.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 30 de marzo de 2026 a las 15:35 hrs.

Lujo Inmobiliario Estados Unidos
<p>Ronaldo Luis Nazario de Lima, campeón del mundo, es conocido entre los aficionados al fútbol como Ronaldo o "fenómeno Ronaldo". </p>

Ronaldo Luis Nazario de Lima, campeón del mundo, es conocido entre los aficionados al fútbol como Ronaldo o "fenómeno Ronaldo".

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