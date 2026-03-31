La gasolina en EEUU supera los US$ 4 por primera vez desde 2022 por la guerra en Medio Oriente y pone presión a Trump

Los precios del galón de bencina han aumentado más de US$ 1 desde el inicio de la guerra. (Foto: Bloomberg)

El aumento repentino de los precios en las gasolineras representa un riesgo político significativo para la Casa Blanca del presidente Donald Trump en un año de elecciones de mitad de mandato.

La gasolina en EEUU superó los US$ 4 por galón por primera vez desde agosto de 2022, uno de los recordatorios más claros hasta la fecha de que incluso la economía más grande del mundo está sintiendo el impacto de un conflicto cada vez más intenso en Medio Oriente.





El precio minorista promedio nacional de la gasolina regular sin plomo subió a US$ 4,018 por galón el lunes, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA). Los precios han aumentado más de US$ 1desde el inicio de la guerra, desde los US$ 2,98 del día anterior a que EEUU e Israel comenzaran los ataques contra Irán.





La guerra contra la República Islámica ha causado estragos en una de las regiones productoras de petróleo y gas más importantes del mundo y ha prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro de energía.





Los precios del crudo estadounidense superaron los US$ 100 por barril el lunes por primera vez desde las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, el aumento ha sido más pronunciado en los productos refinados que utilizan los consumidores. El precio del diésel al por menor ya ha superado los US$ 5,45 por galón, un punto crítico y una importante amenaza inflacionaria.





El aumento repentino de los precios en las gasolineras representa un riesgo político significativo para la Casa Blanca del presidente Donald Trump en un año de elecciones de mitad de mandato. Además, este incremento podría complicar la labor de la Reserva Federal, cuyo presidente, Jerome Powell, y los responsables de la política monetaria buscan controlar la subida de precios y, al mismo tiempo, preservar el empleo.





En los últimos días, Trump ha emitido una serie de mensajes contradictorios sobre la guerra, mezclando amenazas de escalada con declaraciones que sugieren que las conversaciones con Teherán están progresando.





El aumento del precio del combustible en Estados Unidos también refleja los fuertes alzas de precios y la escasez que se sienten en todo el mundo desde el inicio de la guerra. India sufre una escasez crónica de gas para cocinar, la gasolina en Japón alcanzó un precio récord a principios de este mes y las gasolineras en Australia se han quedado sin combustible.





La Casa Blanca ha implementado una serie de medidas para intentar controlar los precios en el país. Estas incluyen una exención de 60 días de la Ley Jones, que permite a los buques con bandera extranjera transportar combustible entre puertos estadounidenses, así como una exención por quinto año consecutivo para eximir a la gasolina E15, más barata, de los requisitos de volatilidad estival. Ninguna de estas medidas ha logrado reducir significativamente los precios del combustible hasta el momento.





Según una investigación de Ryan Cummings y Neale Mahoney, del Instituto de Investigación de Política Económica de la Universidad de Stanford, por cada dólar de aumento en los precios de la gasolina, la confianza del consumidor, medida según la encuesta de la Universidad de Michigan, disminuye en 4,5 puntos del índice o más, incluso después de tener en cuenta otros factores.





"Eso significa, aproximadamente, que la gente se siente un 5% peor con respecto a la economía por cada dólar que aumentan los precios en las gasolineras”, dijo Cummings, jefe de gabinete del instituto y ex economista del Consejo de Asesores Económicos de la administración Biden entre 2021 y 2023, quien trabajó en la política de gasolina.