La gasolina en EEUU supera los US$ 4 por primera vez desde 2022 por la guerra en Medio Oriente y pone presión a Trump
El aumento repentino de los precios en las gasolineras representa un riesgo político significativo para la Casa Blanca del presidente Donald Trump en un año de elecciones de mitad de mandato.
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