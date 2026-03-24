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El petróleo retoma las alzas y las acciones frenan el repunte en medio de las dudas sobre la guerra en Medio Oriente

Economías alrededor del mundo ya sienten el impacto de la guerra en Irán.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 24 de marzo de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo metales oro inflación Bencinas
<p>El petróleo retoma las alzas y las acciones frenan el repunte en medio de las dudas sobre la guerra en Medio Oriente</p>

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