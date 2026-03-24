En Chile, los consumidores enfrentan un ajuste histórico en el precio de los combustibles, que obliga al Gobierno a buscar medidas para contener el impacto. Chile no es la excepción. Países en Asia están adoptando racionamientos y recortes de la jornada laboral, entre otras medidas. En Europa, España y Reino Unido, ya con cuestas fiscales estrechas, enfrentan la presión para entregar ayudas.

Para Michael Haigh, jefe de Research de Commodities en Société Générale, es solo el inicio de lo que está por venir. Según Haigh, en las últimas semanas ha aumentado con fuerza la compra de opciones que ganan valor si el precio del crudo sube y éstas apuntan a precios en torno a US$126 por barril en junio.

Esta mañana, el precio del petróleo retoma las alzas, en un reflejo de las dudas en torno a las supuestas negociaciones entre EEUU e Irán. El barril de crudo Brent transa en torno a los US$99, y el barril de WTI vuelve a superar los US$90 tras un alza de casi 3%.

El cambio de dirección en el precio del crudo golpea a las acciones. La excepción es Asia, que se puso al día con el repunte de ayer, y anotó un alza de 2%. Pero en Europa, los índices revirtieron las alzas de la apertura y operan con pérdidas. Los futuros de Wall Street se preparan para una apertura en rojo. El dólar retoma sus avances.

Los metales tienen una sesión mixta. El oro y la plata intentan un tímido repunte, mientras el cobre extiende sus caídas y pierde más de 1,5% tanto en Londres como en el Comex.

Una caída de los volúmenes transados en Europa (-34% en la apertura) da pistas sobre las dudas de los inversionistas ante la multiplicidad de titulares contradictorios. El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que hay avances en las negociaciones con Irán, “en unos 15 puntos”. Pero Teherán insiste que hay negociaciones en curso.

Esta mañana, fuerzas israelíes y estadounidenses atacan instalaciones de gas y otros objetivos en Irán. Por su parte, Irán ataca con misiles a Israel, causando daños en Tel Aviv, y se reportan ataque con drones Baréin y Kuwait.

Reportes de prensa apuntan a la intervención de Turquía, Egipto y Omán como mediadores para que se instauren negociaciones. Otros señalan que fueron los países del Golfo Pérsico los que obligaron a la Casa Blanca en retroceder en su amenaza de bombardear las plantas energéticas de Irán, que arriesgaba a que Teherán destruyera infraestructura estratégica en la región en represalia. Pero WSJ destaca señales de que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están endureciendo su postura y considerando la posibilidad de unirse en la operación contra Irán.

El mercado sigue pensando si lo que vio ayer de parte de Trump fue otro caso de TACO. O, como señalan algunos analistas, es parte de una estrategia de EEUU para ganar tiempo hasta el arribo de las nuevas fuerzas militares enviadas a la región.

Mientras, la economía comienza a resentir el impacto. Las primeras estimaciones de los índices PMI de marzo en Japón y Europa muestran una caída de la actividad en la industria de servicios, que neutraliza el repunte de las manufacturas. En Europa, el índice de servicios marcó 50,1 desde 51,9 en febrero. Se trató del menor nivel de actividad desde la contracción sufrida en mayo pasado.

CRU publica esta mañana un análisis en el que recuerda que el impacto en la economía no se debe únicamente al alza del precio del petróleo. “Las interrupciones en el suministro de fertilizantes y aluminio agravan la crisis. El aumento de los fertilizantes provocará un alza en los precios de los alimentos y afectará a los sectores agrícolas; las interrupciones en las exportaciones de aluminio incrementarán los costos de fabricación y, en cierta medida, los de la construcción. Los sectores químico y del automóvil se enfrentan a presiones combinadas provenientes de la energía, las materias primas y el transporte”.

Fuera de la guerra en Irán, se suman las alertas sobre la deuda privada. Apollo Management reportó que inversionistas solicitaron retiros desde su fondo insignia de deuda privada equivalente al 11,2% del capital, superando el 5% límite. Si quieren saber más de los problemas en el mercado de deuda privada, no se pierda el podcast especial del viernes pasado.

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