Los mercados operan atentos al nuevo plazo de Trump a Irán

El petróleo recorta las caídas y las acciones moderan las alzas tras reportes de ataques en la región.

Una vez más los mercados están ante una nueva cuenta regresiva. Esta vez, y por el tono adoptado ayer por el presidente estadounidense Donald Trump, parece ser más definitiva que en ocasiones anteriores. Irán tiene hasta las 20:00 horas de hoy para reabrir el Estrecho de Ormuz y alcanzar un acuerdo con EEUU.

De lo contrario, amenazó Trump, EEUU destruirá “cada puente y cada planta energética” de Irán hasta “pulverizarlos” para que no puedan usarse nunca más. La destrucción de la infraestructura iraní les tomaría a las fuerzas estadounidenses cuatro horas, dijo el presidente.

El petróleo subió y las acciones registraron pérdidas ante las expectativas de que este nuevo ultimátum desencadeara una escalada mayor de la guerra en Medio Oriente. Irán ha rechazado las condiciones propuestas por EEUU y demanda, entre otros puntos, el compromiso de que no será atacado nuevamente, control sobre el estrecho de Ormuz y pagos por reparaciones.

Pero mientras avanzamos hacia la apertura de Wall Street, el mercado parece creer que veremos otro episodio de TACO. Las acciones europeas revierten la dirección para anotar alzas de hasta 1,2% (CAC 40, Ibex35), con el mayor impulso desde sectores no cíclicos. La sesión en Asia fue algo mixta, pero las acciones tecnológicas dieron el impulso necesario para un alza de 1% del índice regional. Los futuros de Wall Street también borran las caídas y buscan una apertura en verde. El dólar retrocede, y el petróleo revierte su dirección para anotar una caída de 1%. El barril de crudo Brent opera ligeramente por encima de US$108, y el WTI en US$112.

Pero reportes de ataques en la isla de Kharg, centro energético de Irán, y alertas de Israel para que la población iraní se aleje de las redes ferroviarias generan nerviosismo y frenan la reacción del mercado.

Sin embargo, los inversionistas parecen creer que la Casa Blanca buscará alguna excusa para extender el plazo a Irán. Una de ellas puede ser un acuerdo para iniciar las negociaciones. Hay reportes de una aproximación en las conversaciones entre mediadores pakistaníes e iraníes.

Mientras, crece el nerviosismo entre los banqueros centrales. En Europa, el presidente del emisor belga y miembro del BCE, Pierre Wunsch, se declaró dispuesto a considerar un alza de tasas en la reunión de abril. En Brasil, el presidente del banco central, Gabriel Galípolo, declaró que los banqueros deben actuar con “cautela” y que la sociedad “ya no tolera la inflación”.

Esta preocupación se agrava porque hay efectos de la guerra en Irán que todavía no se han traducido en la economía, como es el caso de los fertilizantes. Diario Financiero reporta que los efectos del alza de los fertilizantes provocada por el cierre del estrecho de Ormuz podrían sentirse en los cultivos del país en otoño-invierno.

Fuera de la guerra en Irán, los grandes negocios continúan. Las acciones de Broadcom suben 3,82% antes de la apertura, tras reportes de un acuerdo para proveer chips con tecnología de Google a Anthropic, con un contrato hasta 2031.

Pero las protagonistas de la mañana son las acciones de Universal Music, que registran un alza de 10,61%. Pershing Square, la firma del inversionista Bill Ackman, hace una oferta de adquisición por US$63.000 millones.

En la portada de Diario Financiero: Gobierno vuelve a postergar la ley miscelánea en busca de un acuerdo amplio con la oposición. CPC refuerza la ofensiva ante la Contraloría por la legalidad de las guías del SEA.

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