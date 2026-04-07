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Los mercados operan atentos al nuevo plazo de Trump a Irán

El petróleo recorta las caídas y las acciones moderan las alzas tras reportes de ataques en la región.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo inflación Trump
<p>Los mercados operan atentos al nuevo plazo de Trump a Irán</p>

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