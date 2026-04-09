Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Agrícola trata de renegociar pasivos + Alternativas a la reintegración tributaria + Dólar modera caída
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Sobreoferta de cerezas y venta de campos: el complejo escenario. Es considerada una de las mayores empresas agrícolas del país, pero hoy enfrenta un complejo panorama. Hacienda Chada, ligada a Carlos José Barros, busca renegociar pasivos por US$ 97 millones, lo que incluye deudas con empresas relacionadas por US$ 55 millones. Sus principales acreedores son los bancos Consorcio, Bice y Santander.
Alternativas con las que podría modificarse la polémica reintegración del sistema tributario. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz mostró nuevas señales de flexibilidad al abrirse a ajustar un punto clave del plan fiscal: la reintegración del sistema tributario. La propuesta original del Ejecutivo es restituir que se pueda utilizar un 100% de lo pagado como un crédito contra los impuestos finales.
Volatilidad del dólar. Ante un mejor ánimo en los mercados globales por la tregua entre Estados Unidos e Irán en la guerra en Medio Oriente, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 891,09 lo que implica un retroceso de $ 6,69 respecto al cierre del miércoles. Mientras que el precio del cobre Comex moderaba su caída y bajaba apenas 0,1%, a US$ 5,76 por libra y el petróleo Brent se estabilizaba en torno a los US$ 95 por barril.
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