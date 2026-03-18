La Moneda baraja distintas opciones de ajuste al Mepco mientras el precio de la parafina se dispara

El consultor Jorge Hermann precisó que hoy el mecanismo está evitando que la gasolina de 93 suba $ 269 por litro, la de 97 en $ 279 y el diésel en $ 469.

El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) continúa en el centro de la discusión política, luego de que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara la pronta presentación de un proyecto de ley para modificar el esquema, debido a su alto costo para el Fisco. Esto, justo en momentos en que el alza del petróleo debido al conflicto bélico en Medio Oriente comienza a poner presión sobre el bolsillo de los consumidores.

Y ello no solo ocurre en Chile. Solo en Estados Unidos, el enfrentamiento ha empujado el valor de los combustibles cerca de un 29% a 18 días desde el inicio del combate.

En Chile, desde el inicio de la guerra, se ha observado un alza de $ 19,3 promedio en el valor del diésel; de $ 187,4 en el kerosene -cuyo precio se disparará $ 107,4 por litro desde este jueves-; junto a la subida de $ 18,8 y $ 20,9 en el caso de las bencinas de 93 y 97 octanos, respectivamente.

Lo anterior, en un contexto en el cual desde 2023, las variaciones en el diésel y las bencina se actualizan cada tres semanas, mientras que para el kerosene el cambio es semanal.

Este miércoles el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), José García Ruminot, expresó que si bien en los próximos días habrá un anuncio sobre el Mepco, este no necesariamente implicará su eliminación.

“Esto tiene que ser relativamente rápido, me imagino que puede ser esta semana o a más tardar los primeros días de la próxima semana. (...) No necesariamente se va a tratar de la eliminación del Mepco. Por eso hay que esperar la fórmula que está trabajando el ministro de Hacienda”, dijo en un evento de Icare.

Las alternativas

En el Ministerio de Hacienda se trabaja en distintas fórmulas para dar con las medidas para hacer frente al alza de los combustibles debido al incremento en el precio del petróleo y también para no dejar sin algún tipo de subsidio a los sectores más vulnerables.

Hacienda, junto a la cartera de Energía, tienen la misión de entregar al Presidente a más tardar el lunes una propuesta.

Entre las opciones -aún sin una decisión final- se analiza modificar las bandas del Mepco, suspender su aplicación durante un tiempo por la guerra entre Irán y EEUU, o establecer un mecanismo nuevo para subsidiar a los segmentos más vulnerables de la población ante los vaivenes en el valor de los combustibles por factores externos.

El lunes en el comité político que encabezará Kast en La Moneda se tomará la definición final sobre qué medidas adoptar y la forma en que será comunicada. El mandatario tiene previsto viajar a La Araucanía y Puerto Montt entre martes y jueves, por lo que el anuncio sería el lunes o martes en la mañana.

“Va a ser complejo explicarlo, pero se debe sincerar que no hay recursos”, señaló un funcionario de Gobierno cercano a las conversaciones.

El efecto del mecanismo

El economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz, dijo que de modificarse el Mepco tal y como se conoce hoy, sería necesario un proyecto de ley, lo que quitaría celeridad a la modificación, por lo que no impactaría de manera inmediata en los precios de diésel y gasolinas, las que sumadas pesan un 3,9% en la canasta de precios del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, llamó a ser cuidadosos a la hora de generar escenarios “como si esto realmente fuese a ocurrir el día de mañana, porque no va a pasar, no va a cambiar de un día para otro”.

El director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, precisó que actualmente el Mepco está evitando que la gasolina de 93 suba $ 269 por litro, la de 97 en $ 279 y el diésel en $ 469 por el alza del petróleo y dólar.

El economista calculó que el costo fiscal de la operación del Mepco será de US$ 96 millones durante la semana desde el 19 hasta el 25 de marzo, mientras que el acumulado para todo el mes será de US$ 234 millones.