¿Se superó la tensión? Pacheco se reúne con ministro Quiroz para hablar de Codelco

"Se revisaron los temas que serán parte de la próxima Junta de Accionistas el 20 de abril, instancia en la que los ministros de Hacienda y de Minería, en representación del Presidente de la República, se informan formalmente sobre la situación de la compañía", detalló la minera.

Hace casi un año, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y Jorge Quiroz, que en ese entonces trabajaba bajo el alero de su oficina Quiroz & Asociados, protagonizaron una encarnizada polémica a raíz del acuerdo entre la estatal y SQM por el litio en el Salar de Atacama, debido a que el economista calculó que ese contrato suponía una transferencia a la firma ligada a Julio Ponce de US$ 5.200 millones. El chairman de la cuprera tildó de "cálculo de una servilleta", "sin sustento técnico" dicha valoración, hecha por quien hoy es el jefe económico del Gobierno de José Antonio Kast.

Esos días de tensión parecen haber quedado atrás. Esta mañana, Pacheco visitó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para sostener una reunión en la que informó los resultados recientes de la empresa, sus principales desafíos y proyecciones de desarrollo.

Durante el encuentro, según difundió Codelco, el presidente del directorio de la estatal expuso su visión sobre el rol estratégico de la compañía en la economía nacional, así como los avances en sus operaciones, proyectos estructurales y asociaciones con terceros. "En conjunto con el ministro, revisaron los temas que serán parte de la próxima Junta de Accionistas el 20 de abril, instancia en la que los ministros de Hacienda y de Minería, en representación del Presidente de la República, se informan formalmente sobre la situación de la compañía", detalló la minera.

Al término de la reunión, el ministro Quiroz destacó que valoraba la visita, la que había sido muy informativa, dijo Codelco.

Por su parte, Pacheco, valoró el espacio de diálogo y el carácter sustantivo de la conversación. “Fue una muy buena reunión de trabajo, conversamos sobre Codelco, sus resultados, sus desafíos y lo que será la próxima Junta de Accionistas. Es muy relevante contar con estos espacios para revisar en profundidad la situación de la empresa y sus proyecciones”, señaló. Durante la reunión, se reafirmó la relevancia de la coordinación entre las autoridades económicas y la principal empresa estatal del país.