Julio Moura, presidente de Cencosud: "El desafío es continuar evolucionando, con solidez y resiliencia, en un entorno altamente competitivo"

En tanto, el presidente de Cenco Malls, Manfred Paulmann, enfatizó que "la compañía continúa consolidando activos de estándar internacional y fortaleciendo su liderazgo regional".

Al igual que en 2025, la carta anual de Cencosud a sus accionistas volvió a dedicar un espacio al fallecido fundador, Horst Paulmann Kemna, relevando la vigencia de su legado en la compañía.

Así lo plantea desde el inicio el presidente Julio Moura, quien destacó que su legado trasciende el crecimiento empresarial, expresándose en una forma de pensar de largo plazo, en una cultura exigente y cercana, y en la convicción de que las personas y el cliente están siempre en el centro de las decisiones.

Más allá de esta referencia, el presidente del retailer sostuvo que “en un entorno marcado por cambios profundos en la industria del retail, mayor volatilidad económica y una aceleración tecnológica sin precedentes, durante 2025 el directorio y la administración mantuvieron un foco claro en fortalecer la resiliencia del negocio, su disciplina estratégica y su capacidad de creación de valor sostenible en el tiempo”.

En esa línea, detalló que el directorio acompañó activamente la ejecución de un plan estratégico orientado al crecimiento con rentabilidad, buscando la mejor experiencia para el cliente, consolidando posiciones competitivas relevantes, fortaleciendo el ecosistema de retail y desarrollando capacidades que permitan a la compañía adaptarse y competir en un escenario cada vez más exigente.

Moura agregó que una gestión responsable es indispensable para la prosperidad de la empresa y de la sociedad en todas las regiones y países en los cuales opera, subrayando que la adecuada gestión de riesgos es parte fundamental de este proceso.

Asimismo, enfatizó que el directorio acompañó un proceso de transformación organizacional y cultural, orientado a construir una compañía más ágil, innovadora y preparada para enfrentar los desafíos y oportunidades futuros; proceso que “implicó asumir con responsabilidad ciertos impactos de corto plazo, con el objetivo de fortalecer capacidades estratégicas, promover una cultura de excelencia y asegurar la sostenibilidad del desempeño en el tiempo”.

Mirando hacia adelante, el presidente de Cencosud señaló que "el desafío es continuar evolucionando, con solidez y resiliencia, en un entorno altamente competitivo", manteniendo el foco en el cliente, el compromiso con las personas y una gestión que combine crecimiento, rentabilidad y responsabilidad.

“Con esa base, y fieles al legado de nuestro fundador, continuamos proyectando a Cencosud hacia el futuro con convicción, responsabilidad y visión de largo plazo”, detalló Moura.

La mirada de Manfred Paulmann

En la misma línea, el presidente de Cenco Malls, Manfred Paulmann, también inició su carta a los accionistas recordando el legado de su padre, enfatizando que este permanece vivo en una manera exigente y visionaria de entender el retail y el desarrollo urbano.

El directivo recalcó, además, que la capacidad de anticipar cambios y evolucionar más allá de los formatos tradicionales ha sido parte del ADN de Cenco Malls. En ese contexto, destacó que han profundizado una agenda orientada a diversificar usos, integrar nuevas experiencias y capturar fuentes de valor complementarias al negocio tradicional de centros comerciales, como el desarrollo de proyectos de usos mixtos, nuevos formatos y una transformación digital progresiva.

“(Estas medidas) preparan a la compañía para responder a las tendencias de largo plazo de nuestras ciudades y de los consumidores. En paralelo, continuamos consolidando una plataforma regional con presencia en distintos mercados de la región andina”, recalcó Manfred Paulmann.

El presidente de Cenco Malls añadió que “con una plataforma sólida, una cultura de innovación permanente y una mirada de futuro, la compañía continúa consolidando activos de estándar internacional y fortaleciendo su liderazgo regional. Lo hacemos con la convicción de que estamos bien posicionados para seguir creando valor sostenible en el tiempo, fieles al legado de nuestro fundador y comprometidos con el desarrollo de espacios que aporten a la calidad de vida de las personas”.