Alza del costo de la vida se extiende en el mundo por conflicto en Irán y crece el riesgo de “espiral inflacionaria"

Los primeros datos ponen en evidencia el impacto de la guerra en Medio Oriente y las autoridades internacionales advierten que la situación se pondrá más tensa mientras no haya una tregua definitiva.

El conflicto en Irán y los precios de los combustibles ya están dejando marcas a nivel global. Esta semana, distintas instituciones estadísticas dieron a conocer las cifras de inflación correspondientes a marzo, mostrando una serie de alzas que no se veían hace años para ciertos países.

A pesar de que varias autoridades gubernamentales anunciaron una serie de medidas para amortiguar el impacto del aumento de precios, la incertidumbre ante un posible alto al fuego entre Estados Unidos e Irán sigue poniendo a prueba a las instituciones financieras del mundo.

“Si las expectativas de inflación amenazan con desanclar y desencadenar una costosa espiral inflacionaria, entonces los bancos centrales deberían intervenir con firmeza subiendo las tasas”, señaló Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Impacto en las grandes economías mundiales

No resulta sorprendente que la inflación en Estados Unidos haya aumentado producto del conflicto en Medio Oriente. Esta cifra marcó un 3,3% interanual en marzo siendo este el mayor aumento desde 2022, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,9% frente al mes de febrero, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La razón principal del salto en la inflación energética se debió casi en su totalidad a un aumento del 21,2% en los precios de combustible, de acuerdo con un reporte de Bank of America.

China también se vio levemente afectada, con el IPC alcanzando el 1% interanual en marzo, el segundo registro más alto desde 2023 de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Aunque el bolsillo de los consumidores chinos sigue relativamente intacto, los precios industriales van al alza con el gobierno habiendo subido los precios de combustible al menos tres veces en aproximadamente un 25% desde el inicio de la guerra.

Por su parte, Alemania registró una inflación interanual de 2,7% en marzo, el nivel más alto desde enero de 2024 según datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Comparado con el mes de febrero, los precios al consumidor se incrementaron en un 1,1% en marzo. “El aumento significativo en los precios de los productos energéticos está impulsando la inflación. En particular, los precios de los combustibles para vehículos y del combustible para calefacción han subido drásticamente para los consumidores desde el inicio de la guerra en Irán”, explicó Ruth Brand, presidenta de Destatis.

En Irlanda ya han habido una serie de protestas en torno al alza en los precios, con tres de las refinerías y terminales más importantes del país bloqueados, a pesar de que el gobierno irlandés anunciara en marzo un paquete de medidas de US$ 293 millones para ayudar a hacer frente al fuerte aumento de precios.

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Inflación en la región

En Brasil la inflación se aceleró bastante más de lo esperado, con cifras oficiales mostrando un aumento en el IPC de 0,88% intermensual. Los costos de transporte sufrieron un aumento de 1,64% el mes pasado, siendo este el mayor contribuidor al alza.

“La inflación brasileña resultó más alta de lo esperado en marzo debido a un doble golpe por los precios disparados de los alimentos y los combustibles (...) Por ahora, anticipamos otro recorte de 25 puntos básicos en la reunión de abril, llevando la tasa al 14,5%”, señaló Adriana Dupita, economista, a Bloomberg.

Para México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubicó el IPC en un 4,59% interanual, su nivel más alto desde octubre de 2025, marcando así dos meses fuera del objetivo del Banco de México (Banxico). Respecto a febrero, el índice tuvo un avance mensual de 0,86% en marzo.

Perú sufrió un salto de 2,38% en el mes de marzo, la mayor alza en más de tres décadas. La combinación de los elevados precios del petróleo mundial, condiciones climáticas negativas que afectaron el rendimiento de cultivos y una crisis interna de gas son los factores que explican este incremento. El año pasado el IPC aumentó un 3,8%, siendo la primera vez en dos años que el rango máximo de 3% del Banco Central de Perú fue superado.

Finalmente, en Colombia la inflación se elevó por sobre la proyección de los analistas de Bloomberg de 4,56%, alcanzando hasta un 5,56% anual en marzo, según datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esto marcaría el dato anualizado más alto desde septiembre de 2024.