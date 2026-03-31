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OpenAI es valorada en US$ 852 mil millones tras completar la mayor ronda de financiamiento de su historia

El levantamiento estuvo liderado por Nvidia, SoftBank y Amazon, este último con una inversión de US$ 50 mil millones, de los cuales US$ 35 mil millones están condicionados a una eventual IPO o al desarrollo de inteligencia artificial general.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 17:45 hrs.

OpenAI IA Amazon Nvidia Softbank
<p>OpenAI es valorada en US$ 852 mil millones tras completar la mayor ronda de financiamiento de su historia</p>

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