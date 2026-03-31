OpenAI es valorada en US$ 852 mil millones tras completar la mayor ronda de financiamiento de su historia

El levantamiento estuvo liderado por Nvidia, SoftBank y Amazon, este último con una inversión de US$ 50 mil millones, de los cuales US$ 35 mil millones están condicionados a una eventual IPO o al desarrollo de inteligencia artificial general.

OpenAI ha cerrado un acuerdo para recaudar US$ 122 mil millones de inversionistas con una valoración de US$ 852 mil millones, marcando por lejos la mayor ronda de financiamiento en la historia de la compañía y reforzando su costoso impulso por más chips, data centers y talento.

La mayor parte del financiamiento, que llevaba meses en negociación, provino de tres grandes compañías tecnológicas. Amazon acordó invertir US$ 50 mil millones en la ronda, mientras que Nvidia y SoftBank aportaron US$ 30 mil millones cada una. Una parte relevante de la inversión de Amazon -US$ 35 mil millones- está condicionada a que OpenAI salga a bolsa o alcance el hito tecnológico de la inteligencia artificial general (AGI, su sigla en inglés).

El creador de ChatGPT también aseguró financiamiento de una larga lista de otros respaldos relevantes, incluyendo Andreessen Horowitz, MGX de Abu Dhabi, D.E. Shaw Ventures, TPG y T. Rowe Price. La valoración de la compañía incluye el capital levantado. Bloomberg News informó previamente detalles de estas conversaciones y los términos financieros del acuerdo.

Por primera vez, OpenAI recaudó más de US$ 3 mil millones de inversionistas individuales a través de canales bancarios. La startup también indicó que será incluida en varios fondos cotizados en bolsa (ETF, su sigla en inglés) gestionados por Ark Invest, de Cathie Wood, con el objetivo de ofrecer a más personas exposición a la firma de IA.

La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, señaló que el financiamiento “deja atrás incluso la mayor IPO que se haya realizado”. El acuerdo, dijo, busca darle a la empresa “mucha flexibilidad” para invertir en recursos computacionales y en su hoja de ruta de IA en un contexto de mayor incertidumbre en los mercados públicos, incluyendo factores como la guerra con Irán.

Infraestructura para la IA

El desarrollador de IA ha señalado previamente que está comprometido a gastar más de US$ 1,4 billones (millón de millones) en infraestructura física en los próximos años para respaldar su software de inteligencia artificial.

Para financiar estas apuestas, OpenAI y su rival Anthropic han recurrido a un grupo similar de fondos de venture capital y compañías tecnológicas, incluyendo proveedores de nube y chips como Amazon y Nvidia. Esta compleja red de alianzas ha generado preocupación sobre las consecuencias si la tecnología no cumple con las elevadas expectativas actuales.

Se espera además que ambas startups salgan a bolsa tan pronto como este año, lo que permitiría captar capital adicional y poner a prueba el apetito de Wall Street por empresas de IA de rápido crecimiento pero sin utilidades.

Friar señaló que OpenAI necesita ser “capaz de operar como una empresa pública”, calificándolo como una “buena práctica”, sin entregar detalles específicos sobre planes de una oferta pública inicial. También indicó que una IPO puede ser un “momento de construcción de confianza” para la firma.

Las ventas de OpenAI

OpenAI informó este martes que actualmente genera US$ 2 mil millones en ingresos mensuales. La compañía, que ganó notoriedad como producto para usuarios cotidianos, también está viendo tracción entre clientes corporativos. Las ventas a empresas representan ahora el 40% de sus ingresos, cifra que se espera aumente al 50% hacia fin de año.

El compromiso financiero de Amazon también incluye un acuerdo en la nube para alojar y distribuir los modelos de OpenAI a clientes empresariales. Esta alianza contemplará un esquema de reparto de ingresos, indicó Friar, sin detallar montos.

OpenAI ha intensificado este año su impulso de ingresos mediante la introducción de publicidad en ChatGPT, una opción que el director ejecutivo Sam Altman había descrito anteriormente como un “último recurso”. La compañía, que tradicionalmente ha dependido de un modelo de suscripción, señaló que su programa piloto de avisos alcanzó US$ 100 millones en ingresos anualizados tras solo seis semanas.

En las últimas semanas, OpenAI ha avanzado en simplificar su amplia gama de productos. La empresa indicó que dejará de dar soporte al generador de video con IA Sora. También está desarrollando una aplicación de escritorio que integrará su chatbot, herramienta de programación y navegador web, un producto que la compañía denomina en su blog como “nuestra SuperApp”.

“Los usuarios no quieren herramientas desconectadas. Quieren un sistema único que pueda entender la intención, ejecutar acciones y operar a través de aplicaciones, datos y flujos de trabajo”, señaló la empresa en una publicación de blog el martes, confirmando los planes.

En un memo interno sobre la decisión de discontinuar Sora, Altman indicó que OpenAI también reorganizará algunos de sus equipos de seguridad para integrar mejor ese trabajo en el proceso de desarrollo y darle al CEO más tiempo para enfocarse en proyectos de infraestructura y levantamiento de capital.