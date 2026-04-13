Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El adiós del gobierno a Pacheco + SII amplía plazo para aplicar medida de control + Dólar plano
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Biministro Mas revela que gobierno ya definió al próximo presidente de Codelco. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, insistió en sus críticas a la conducción de Codelco y confirmó que el Gobierno ya tiene definido el nombre para el próximo presidente del directorio de la estatal, ocupado actualmente por Máximo Pacheco, quien saldrá del puesto el 25 de mayo. Y sobre la permanencia de Pacheco en Novandino dijo que “esa es una decisión que se tomará un poco más adelante y la estamos evaluando".
SII amplía plazo para aplicar importante medida de control a la informalidad y el comercio ilegal. El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, continúa tomando decisiones, a tres semanas de haber asumido el cargo. En el contexto de la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario, amplió en seis meses la puesta en marcha de la norma que introduce nuevas exigencias en la emisión de guías de despacho y facturas que amparan el traslado de bienes.
Cómo inicia el dólar la semana. Mientras el Presidente Donald Trump asegura que ya se inició un bloqueo del estrecho de Ormuz, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 895,74 lo que implica una caída de $ 0,71 respecto al cierre del viernes. Por su parte, los futuros del cobre Comex subían 0,93% a US$ 6 por libra y en Londres avanzaban 1%, a US$ 5,88 por libra.
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